الرئيس عون رحب بالاعلان الاميركي عن التوصل لاتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 18:24

الرئيس عون رحب بالاعلان الاميركي عن التوصل لاتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية

منذ 1 ساعة 1 October، 2020
الرئيس عون
لبنان

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الخميس “رحّب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية”.

ولفت البيان الى ان “رئيس الجمهورية سوف يتولى المفاوضة وفقا لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض”، وتابع “امل الرئيس عون من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة”.

المصدر: بريد الموقع

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