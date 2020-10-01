الرئيس عون رحب بالاعلان الاميركي عن التوصل لاتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الخميس “رحّب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية”.

ولفت البيان الى ان “رئيس الجمهورية سوف يتولى المفاوضة وفقا لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض”، وتابع “امل الرئيس عون من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة”.

المصدر: بريد الموقع