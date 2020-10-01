مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية سيتولى المفاوضة وفقا لاحكام المادة 52 من الدستور، آملا من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 18:24

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية سيتولى المفاوضة وفقا لاحكام المادة 52 من الدستور، آملا من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة

منذ 1 ساعة 1 October، 2020
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