حسن تبلغ قرار الحكومة العراقية إعادة افتتاح الملحقية الصحية بسفارتها في بيروت

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الخميس القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في بيروت أمين النصراوي على رأس وفد من السفارة، أثار إمكان إعادة النظر في الإجراءات المقررة حيال تنظيم دخول المواطنين العراقيين إلى لبنان.

وتم الاتفاق على تزويد وزارة الصحة العامة بلائحة المختبرات المعتمدة من قبل السفارة العراقية، ليصار بعدها إلى تعديل الإجراءات المتخذة في لجنة كورونا، خصوصا لناحية إلغاء إلزامية حجر المواطن العراقي في مكان محدد وإعطائه الخيار في ذلك، إلى حين صدور نتائج فحوص PCR خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى.

وتبلغ الوزير حسن من الوفد قرار الحكومة العراقية إعادة افتتاح الملحقية الصحية في السفارة تسهيلا للسياحة الإستشفائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام