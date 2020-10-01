حسن تبلغ قرار الحكومة العراقية إعادة افتتاح الملحقية الصحية بسفارتها في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 18:24

حسن تبلغ قرار الحكومة العراقية إعادة افتتاح الملحقية الصحية بسفارتها في بيروت

منذ 1 ساعة 1 October، 2020
حمد والقائم بالاعمال العراقي
لبنان

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الخميس القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في بيروت أمين النصراوي على رأس وفد من السفارة، أثار إمكان إعادة النظر في الإجراءات المقررة حيال تنظيم دخول المواطنين العراقيين إلى لبنان.

وتم الاتفاق على تزويد وزارة الصحة العامة بلائحة المختبرات المعتمدة من قبل السفارة العراقية، ليصار بعدها إلى تعديل الإجراءات المتخذة في لجنة كورونا، خصوصا لناحية إلغاء إلزامية حجر المواطن العراقي في مكان محدد وإعطائه الخيار في ذلك، إلى حين صدور نتائج فحوص PCR خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى.

وتبلغ الوزير حسن من الوفد قرار الحكومة العراقية إعادة افتتاح الملحقية الصحية في السفارة تسهيلا للسياحة الإستشفائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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