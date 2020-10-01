موسكو: التقارير عن وجود مسلحين سوريين في منطقة قره باغ مقلقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 16:42

موسكو: التقارير عن وجود مسلحين سوريين في منطقة قره باغ مقلقة

منذ 6 mins 1 October، 2020
أخبار موقع المنار

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