سانا: انطلاق أول رحلة من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة إيذاناً بإعادة التشغيل المنتظم للرحلات من وإلى المطار بعد أشهر من إيقافها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 16:42

سانا: انطلاق أول رحلة من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة إيذاناً بإعادة التشغيل المنتظم للرحلات من وإلى المطار بعد أشهر من إيقافها

منذ 16 mins 1 October، 2020
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