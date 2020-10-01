حماس: سيتم عقد عدة لقاءات خلال الشهر الجاري مع فتح

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق انه سيتم عقد عدة لقاءات خلال الشهر الجاري مع حركة فتح. وأشار الى أنه “سيتم وضع جميع ملفات المصالحة ضمن جداول زمنية محددة”.

واوضح ابو مرزوق الخميس أنه “كل ما يتم الاتفاق عليه في المباحثات بين حركتي فتح و حماس، سيتم وضعه ضمن جدول زمني معين، بدءا من اجتماع الامناء العامين واصدار مراسيم الانتخابات واجراءات بناء ثقة او توافقات حول المجلس الوطني”، وتابع “ذلك لكي تكون اكثر جدية في التنفيذ وصولاً الى تحقيق الاهداف المرجوة وهي استعادة الوحدة الوطنية والمصالحة”.

وأكد ابو مرزوق ان “اللقاءات التي يتم عقدها بين الجانبين كفيلة بحل القضايا الخلافية”، ولفت الى ان “هذه الجولة مختلفة عن الجولات السابقة”، واضاف “نحن في حوارات متواصلة منذ 13 سنة و هناك تراكمات عبر هذه السنين سواء من العقوبات او الحروب او العقبات التي صادفت الوضع الفلسطيني، فلجأ البعض للبعض الاخر لتجاوز المرحلة، من اجل اعادة اللحمة الوطنية”.

المصدر: فلسطين اليوم