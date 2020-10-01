غرفة ادارة الكوارث في عكار: 24 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان “حالتي وفاة جديدتين ليصبح عدد المتوفين نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الازمة وحتى اليوم 14 شخصا”.

ولفت التقرير الى انه “تم تسجيل 24 حالة ايجابية جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي الى 888 إصابة”.

واشار التقرير الى ان “الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 411 حالة”، وتابع “أما حالات الشفاء الجديدة فبلغت 17 حالة ليصبح اجمالي حالات الشفاء المسجلة: 463 حالة”، واضاف ان “حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فقد سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ: 904 حالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام