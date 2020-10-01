الشيخ الخطيب على رأس وفد قدم التعازي بوفاة أمير الكويت

زار نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد الخميس السفارة الكويتية في بيروت، لتقديم العزاء بوفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ودوّن الشيخ الخطيب كلمة رثاء في سجل التعازي، وقال “قدمنا تعازينا الحارة الى سعادة السفير عبد العال القناعي، ونحن اذ نعزي انفسنا بفقد هذا الرجل الكبير في امته، فاننا نعزي أهلنا واخواننا في الكويت ونعزي من خلالهم كل العرب والمسلمين بخسارة رجل دولة ترك بصمات كبيرة في بلاده واسهم في نهضتها وازدهارها واستقرارها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام