“إنستغرام” و”فيسبوك” في ماسنجر واحد

أعلنت شركة “فيسبوك” انها ستبدأ في استبدال خدمة التراسل المباشر في إنستغرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر، في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات.

وتتيح هذه الخطوة لمستخدمي التطبيقين التواصل مع الخدمة الأخرى وتبادل الرسائل وإجراء مكالمات مرئية معها دون الحاجة لتحميل التطبيق الآخر.

وإذا وافق المستخدمون على إجراء التحديث، ستتحول أيقونة التراسل في إنستغرام إلى رمز تطبيق ماسنجر، وكما هو الحال في ماسنجر، سيكون باستطاعة مستخدمي إنستغرام، الذين لم يكن بمقدورهم معاودة إرسال الرسائل، أن يفعلوا ذلك إلى خمسة أشخاص بحد أقصى في المرة الواحدة.

وسيتم تدشين الخطوة بصورة مبدئية، اليوم الأربعاء، في عدد قليل من الدول لم يتم تحديدها على أن تُنفذ في باقي أنحاء العالم قريبا.

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي “لفيسبوك” قد أعلن لأول مرة عن الرؤية الخاصة بالتراسل بين التطبيقات في وقت سابق من العام. وتهدف الشركة في نهاية المطاف إلى دمج واتسآب ومد تقنية التشفير التام بين الطرفين لتشمل الخدمات الثلاث.

المصدر: سبوتنيك