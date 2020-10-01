أمريكا توقف إطلاق قمرها العسكري قبل ثوان من الموعد المحدد!

أعلنت شركة United Launch Alliance أن إطلاق صاروخ Delta IV الذي كان سيحمل إلى المدار قمرا استخباراتيا أمريكيا أجّل مرة أخرى.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن “ULA أوقفت وقبل 7 ثوان فقط من الموعد المحدد العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ Delta IV الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض قمر NROL-44 التابع للمكتب الوطني الأمريكي للاستخبارات العسكرية الفضائية”.

وأشار إلى أن عملية الإطلاق كان من المفترض أن تتم مساء الأربعاء الفائت تمام الساعة 23:54 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح اليوم الخميس 6:54 بتوقيت موسكو)، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

وجاء في تغريدة لـ United Launch Alliance على الإنترنت “جهاز الأمان الذي يتحكم بالعد التنازلي لآخر 10 ثوان قبل الإطلاق أوقف العملية عند الثانية السابعة.. يقوم فريق الشركة بمعاينة سبب المشكلة..”.

وكان من المفترض إطلاق القمر المذكور إلى مدارات الأرض في يونيو الفائت، لكن عملية إطلاقه تأجلت عدة مرات لأسباب فنية، ويوم 28 من سبتمبر الفائت أعلنت ULA عن تأجيل إطلاقه لأسباب تتعلق بظروف الطقس غير المواتية.

المصدر: روسيا اليوم