خلية الازمة في قضاء طرابلس: 77 حالة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 14:56

خلية الازمة في قضاء طرابلس: 77 حالة ايجابية

منذ 22 mins 1 October، 2020
كورونا _ كوفيد 19
لبنان

أفادت خلية ادارة ازمة كورونا في قضاء طرابلس في بيان، عن “تسجيل 77 حالة ايجابية جديدة خلال الى 24 ساعة الماضية موزعة على الشكل التالي:
– طرابلس: 58
– الميناء: 6
– البداوي: 13

وذكرت الخلية بـ”ضرورة والزامية وضع الكمامة، في ظل ارتفاع عدد الحالات الايجابية في بلدات القضاء، لانها الضمانة الوحيدة والاكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي منع انتشاره بين المواطنين”، كما ذكرت المواطنين ب”عدم الخروج من المنزل او التجول او الاختلاط من دون استخدام الكمامة تحت طائلة المسوؤلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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