خلية الازمة في قضاء طرابلس: 77 حالة ايجابية

أفادت خلية ادارة ازمة كورونا في قضاء طرابلس في بيان، عن “تسجيل 77 حالة ايجابية جديدة خلال الى 24 ساعة الماضية موزعة على الشكل التالي:

– طرابلس: 58

– الميناء: 6

– البداوي: 13

وذكرت الخلية بـ”ضرورة والزامية وضع الكمامة، في ظل ارتفاع عدد الحالات الايجابية في بلدات القضاء، لانها الضمانة الوحيدة والاكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي منع انتشاره بين المواطنين”، كما ذكرت المواطنين ب”عدم الخروج من المنزل او التجول او الاختلاط من دون استخدام الكمامة تحت طائلة المسوؤلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام