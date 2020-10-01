أطباء يلاحظون تزايد الأسنان المتشققة نتيجة القلق بظل كورونا

تجسدت الضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في مجموعة متنوعة من الأمراض والاعتلالات الجسدية، ومن أحدث الدلائل على ذلك وجود ارتفاع في حالات الأسنان المتشققة.

وقال جراح فم من أخصائيي جراحة الفم وزراعة الأسنان في سان دييغو، الدكتور بول كوشجيريان: “لقد رأينا عدداً متزايداً من الأسنان المتشققة في الأشهر الستة الماضية على الأرجح”.

وبالنسبة لمكتب كوشجيريان قبل الجائحة، كان من الطبيعي علاج حالة أسنان متشققة يومياً أو كل يومين.

ولكن، في هذه الأيام، أصبح استقبال مريضين بسبب أسنان متشققة من الأمور الطبيعية، وقد يصل الأمر إلى 5 زيارات في أسوأ الأيام.

ولا يجعل فيروس “كوفيد-19” الأسنان أكثر هشاشة، ولكن القلق الذي يحيط بكل ما يحدث، من الجائحة، والاحتجاجات، وحالة البلاد بشكل عام، زاد من التوتر لدى الجميع، وفقاً لما قاله كوشجيريان.

وفي جراحة الفم أو مجال طب الأسنان: “غالباً ما يُترجم ذلك إلى صرير الأسنان”، وفقاً لما ذكره كوشجيريان، واصفاً الحالة التي يقوم فيها الفرد بطحن أسنانه بشكل لا إرادي.

ويمكن لذلك أن يتلف الحشوات، والتيجان، وأن يتسبب بتشقق الأسنان.

متى يجب عليك الذهاب لعلاج أسنانك؟

وتشتمل أعراض صرير الأسنان على الألم عند تلامس الأسنان، أو عند تنظيفها بالفرشاة، أو وجود تورم يُشير إلى العدوى، أو الألم المستمر، وفقاً لما قاله رئيس علاج جذور الأسنان في “Eastern Iowa Endodontics” ودبلوماسي في المجلس الأمريكي لطب الأسنان، ديريك بيك.

وإذا شعرت بالألم في جانبي وجهك عند الاستيقاظ، فقد يعني ذلك أنك تجعل أسنانك تحتك ببعضها البعض ليلاً، بحسب ما ذكره كوشجيريان.

وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن الأفضل زيارة طبيب الأسنان قبل تفاقم المشكلة.

معالجة الأسنان المتشققة

وقد تؤدي حوادث السيارات، أو مضغ بذور الفشار، وغيرها من المواقف إلى تشقق الأسنان. وفي حال عدم حدوث تلك الأشياء، فقد يعود سبب تشقق الأسنان إلى الصرير، وإذا انتقل التشقق عبر المينا إلى العاج دون دخول اللب، فيمكن علاجه بدون اللجوء إلى علاج قناة الجذر.

ومع ذلك، في حال مرور الشق عبر الغرفة المجوفة واتصاله بجذر السن، فلن يتمكن علاج قناة الجذر من إنقاذه، وقال كوشجيريان: “لن تتمكن من سد الكسر أسفل اللثة لأنك لا تستطيع رؤيته”.

ويمكن لعملية زراعة الأسنان أن تستبدل الأسنان المكسورة، ولكن، لن يباشر الأطباء في العملية إذا كان هناك احتمال لنجاح الإجراءات الأقل تدخلاً.

وعلى سبيل المثال، يُعد ارتداء واقي فم مخصص في المساء من الطرق الشائعة لحمايتك من صرير الأسنان، وبدلاً من طحن الأسنان معاً وإتلاف الإنسان، توجد هناك طبقة ناعمة أو صلبة تعمل كحاجز، وفقاً لما قاله كوشجيريان.

كيف يمكن إيقاف صرير الأسنان؟

ومن شأن ممارسة أنشطة مثل اليوغا، والتأمل، والوخز بالإبر فصل دماغك عن مشاكلك، ويساهم ذلك في التخفيف من استجابات التوتر لديك، بحسب ما ذكره كوشجيريان.

ويرتبط صرير الأسنان أحياناً بآلام عضلية أخرى في الرأس والرقبة.

وقال طبيب جراحة الأسنان ورئيس الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان، ألان جلوسكين، إن “الوضعية الصحيحة المريحة واصطفاف العمود الفقري مع الفك تُعد مفاتيح لتجنب الصرير والضغوط اللاحقة التي توضع على مفاصل الفك، وأسنانك”.

وأشار جلوسكين أيضاً، وهو أستاذ ورئيس قسم علاج لب الأسنان في جامعة المحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، إلى أن وسائد الرقبة المخصصة تخفف الضغط على الفك، والرقبة أثناء النوم.

المصدر: سي ان ان