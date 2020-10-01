وزير الصحة: المس بدعم القطاع الصحي والاستشفائي والأدوية الآن غير مطروح وغير قابل للنقاش

اعتبر ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أن “نظام ​لبنان​ الصحي وكفاءة الأطقم الطبية أظهرت قدرتها على التعامل مع الحالات​ المصابة بفيروس كورونا​ رغم كل الظروف”، مشيرا الى أن “تكلفة الإستشفاء على المستشفيات فرقت كثيرا، ونعرف أن المستحقات فيها تأخير وأموال بعض المستشفيات مجمدة في ​المصارف​، وأن الكلام عن رفع الدعم استفزازي في هذه المرحلة وليس وقته أبدا في وقت نبحث فيه عن حل”.

ولفت حسن في ​مؤتمر​ صحافي، الى “أننا كوزارة بدعم من ​مجلس النواب​ وخاصة بالذي أقر حول إعادة هيكلة قرض ​البنك الدولي​ لتخصيص مبلغ 39 مليون ​دولار​ لصندوق كورونا وإستشفاء المرضى هو حل مؤقت الى حين ايجاد الحل الدائم”، مبينا أن “الصيغة التي حصل حولها اتفاق بين المستشفيات الخاصة و​وزارة الصحة​ يلبي احياجاتها الى حيت اعتماد اتفاقيات جديدة عندما يقرّ من حاكمية المصرف ومجلس النواب و​الحكومة​ ​الوضع المالي​ بشكل نهائي”.

وأضاف إن “استقبال المريض بالمستشفى والطوارئ واعانته مسؤولية مشتركة ونطلب بالتوافق مع النقابة استقبال المريض واسعافه”، معلنا أن “فتح اقسام للكورونا بأغلبية ​المستشفيات الخاصة​ أصبح نافذا ضمن الاتفاق”، مؤكدا أن “المس بدعم القطاع الصحي والاستشفائي والأدوية الآن غير مطروح وغير قابل للنقاش”.

المصدر: موقع المنار