الموسوي للمنار: استمرار العمل من أجل التوصل إلى صيغة حلٍّ تفضي إلى إطلاق أكبر عدد من السجناء والموقوفين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 13:10

الموسوي للمنار: استمرار العمل من أجل التوصل إلى صيغة حلٍّ تفضي إلى إطلاق أكبر عدد من السجناء والموقوفين

منذ 38 mins 1 October، 2020
النائب ابراهيم الموسوي
لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي في حديث لقناة المنار استمرار العمل من أجل التوصل إلى صيغة حلٍّ تفضي إلى إطلاق أكبر عدد من السجناء والموقوفين.

وقال “في سجن رومية انفجار انساني وسنكثف اللقاءات مع الافرقاء للتوصل الى مقاربة قانونية حول اطلاق اكبر عدد ممكن”، لافتا إلى أن الاطلاق يمكن ان يكون مشروطا واستكمال المحاكمات”.

وأكد الموسوي أن “هناك مئات الاصابات بكورونا في رومية وزحلة والارقام اكبر من المعلن”، معتبراً أن “هناك مسؤولية اخلاقية انسانية باستنقاذ المساجين من كورونا”.

وأشار الى أن التكفيريين الذين على ايديهم دماء الجيش والابرياء يجب عدم شمولهم بالعفو، داعيا الى اتمام المحاكمات بشكل سريع.

المصدر: موقع المنار

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