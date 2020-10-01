بلدية كفرعقا: 3 إصابات فقط في البلدة وفحوصات المخالطين سلبية

أعلنت بلدية كفرعقا في بيان أنه “بعد أن أجرى المخالطون للحالات السابقة (لفيروس كورونا) أكثر من 30 فحص PCR، تبين أن “غالبية الحالات سلبية باستثناء اثنان من المحجورين كانت نتائجهما ايجابية، وقد أكملا عملية الحجر المنزلي نظرا الى أن الاعراض خفيفة”. كما أشارت البلدية أن “أحد أبناء القرية القادم حديثا من الخارج والمحجور خارج القرية نتيجته إيجابية”، مؤكدة أن “الاشخاص الثلاثة المحجورين بصحة جيدة والاعراض ما تزال خفيفة”.

وناشدت البلدية الجميع التوقف عن “القيام بالزيارات غير الضرورية واستقبال الزوار من خارج البلدة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على نظافة اليدين بالاضافة الى استخدام الكمامات خارج المنزل”. كما طلبت من اصحاب المحلات على أنواعها والكنائس “التقيد بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية” خصوصا لجهة استخدام الكمامات ومنع الازدحام.

وختمت: “جميع الاصابات حتى الساعة هي إصابات محدودة التأثير ولكن في حال وجود اصابة واحد في اماكن الازدحام، لا سمح الله، فإن الكارثة ستحل وسنضطر الى الطلب من الدولة اقفال البلدة كليا وهذا سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والروحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام