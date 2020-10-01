قوات الاحتلال تقتحم بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 11:14

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 40 mins 1 October، 2020
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