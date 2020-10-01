قوات الاحتلال تقتحم بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 11:14
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 40 mins
1 October، 2020
القدس المحتلة
بلدة قطنة
قوات الاحتلال الاسرائيلي
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