المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعيد استثمار الجزء الثاني من مشروع ري القاسمية بعد 20 عاما من الانقطاع

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان،انها”أعادت الجزء الثاني من مشروع ري القاسمية في الغازية الى قيد الاستثمار اليوم للمرة الاولى منذ 20 عاما، وذلك بعد عمل استمر اشهرا، شمل انجاز اعادة بناء نفق الغازية، واعادة تأهيل نفق الزهراني – الغازية وازالة التعديات عن حرم القناة في الغازية بمساحة 96 الف متر مربع وتجديد وصيانة مقاطع قناة الغازية بطول 8 كلم ، حيث قامت اليوم بتحويل المياه الى المقاطع الممتدة من وسط الغازية هي ستروي في المرحلة الثانية اكثر من 100 هكتار من الاراضي الزراعية التي يتم ريها حاليا بالآبار المالحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام