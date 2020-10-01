الصين تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أية إصابات محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم الأربعاء.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن 11 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت يوم الأربعاء.

وتم تسجيل ثلاثة حالات جديدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في شانغهاي، وافدة من خارج البر الرئيسي، بينما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الأربعاء، بحسب اللجنة.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، تم تسجيل 2865 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 في البر الرئيسي، منها 2679 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و186 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص في حالة خطيرة. ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وحتى يوم الأربعاء، سجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 85414 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، من بينها 186 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي.

المصدر: وكالات