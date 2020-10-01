أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 01-10-2020

البناء

• قالت مصادر أمنية إن عدد المنضوين في الخلايا التي قام تنظيم داعش الإرهابي ببنائها وفقاً لتقديرات التحقيقات التي تجري منذ جريمة الاعتداء على بلدة كفتون يقارب الـ100 من دون استبعاد وجود سلسلة أخرى موازية غير مرتبطة بالسلسلة التي تتم ملاحقتها.

• توقعت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تؤدي أحداث المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا والتورّط التركي فيها إلى تقارب روسي فرنسي في البحر المتوسط يقيم توازناً مع العلاقة الروسية بتركيا. وقالت المصادر إن موسكو تعتبر الموقف من سورية هو نقطة التفوّق التي تملك فرنسا تحقيقها على تركيا، لكنها تتردّد.

النهار

• يتم التداول بصور شاحنات محمّلة موادا تثير الشكوك انطلقت من الساحل صعوداً إلى منطقة جبلية مطلة على الساحل اشتراها أحد المقربين جداً من حزب بارز، ما دفع رؤساء بلديات المنطقة إلى التواصل مع مرجعياتهم السياسية ومتابعة هذا الأمر تفاديا لأية خطورة مرتقبة.

• يقول احد المصرفيين القدامى ان القطاع المصرفي لا بد ان يسترجع عافيته ولو بعد 4 او 5 سنوات من اليوم.

اللواء

• اقتصرت اتصالات دبلوماسي روسي معروف، على جهة لبنانية واحدة، في ما خصّ دور منتظر لبلده..

• سجّل نائب من 14 آذار أن تياراً حاكماً، سجّل نقاطاً على مرجع كبير، في الجلسة التشريعية!

• تعززت الإجراءات الأمنية في منطقة في عين العاصفة على غير مستوى، بما في ذلك حزبياً وبلدياً..

المصدر: صحف