أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 01-10-2020

الأخبار

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

‫ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

‫كهرباء لبنان «تتاجر» بالفيول!

النهار

فوضى مجلسية تعمق الانقسام امام الازمة

برّي: نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه… وماذا سنقول للمصابين بالسجون؟

تهديد لبنان بخسارة المطار بعد المرفأ على وقع الرد على ماكرون!

اللواء

تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!

رؤساء الحكومات يتهمون نصر الله بافتعال اشتباك طائفي.. ودولار المستشفيات 3950 ليرة

الجمهورية

يلتزمون بالمبادرة.. ويرفضون التفاهم!

عاصفة رفع الدّعم تهب قبل أوانها

الديار

مجلس النواب أقرّ سلّة من القوانين أهمها «الإثراء غير المشروع».. وتطيير قانون العفو العام

محركات الإتصالات السياسية مُعطّلة وتعويل على تحرك روسي بعد تراجع المبادرة الفرنسية

المازوت مقطوع والبنزين مُقنّن… والأسعار الى «التحليق» عندما يتوقف دعم «المركزي»

البناء

إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ… والدولار الطالبيّ رهن المصارف

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون: داعش بنى شبكة إرهابيّة لتأسيس إمارة الشمال

طار قانون العفو… استفادة موقوفين متّهمين بالإرهاب… بين طلب المستقبل ورفض التيّار

المصدر: صحف