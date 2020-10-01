اليمن: احتراق 4 منازل حتى اللحظة نتيجة الاستهداف المتواصل لقوى العدوان بمختلف الأسلحة المدفعية والرشاشة على مدينة الدريهمي المحاصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 03:20

اليمن: احتراق 4 منازل حتى اللحظة نتيجة الاستهداف المتواصل لقوى العدوان بمختلف الأسلحة المدفعية والرشاشة على مدينة الدريهمي المحاصرة

منذ 24 mins 1 October، 2020
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