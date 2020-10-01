119 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 1 2020 - 03:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6 وفيات و1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية ويحدد 20 تشرين الأول موعداً لجلسة جديدة
الرئيس بري: آسف للمنحى الذي نسير به بموضوع العفو ونخشى أن نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم
النائب علي حسن خليل: نتخوف من الوصول إلى كارثة إنسانية في السجون نتيجة رفض كتل نيابية مناقشة مشروع قانون العفو
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي للمنار: هناك عقبات وضعتها قوى سياسية في درب إقرار قانون العفو
الموسوي: هناك إصرار حقيقي لإقرار قانون العفو في أقرب وقت ممكن وهناك مقاربات قانونية جديدة لإطلاق عدد كبير من الموقوفين
عضو كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر: نواب كتل الجمهورية القوية والمستقبل ولبنان القوي رفضوا السير بقانون العفو
مجلس النواب أقر الاثراء غير المشروع معدلا وحماية المناطق المتضررة ودعم اعمارها وحق الموقوف بمحام اثناء التحقيقات الأولية
مجلس النواب يقر قانون الدولار الطالبي المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة
التعبئة التربوية في حزب الله شكرت كتلة الوفاء للمقاومة والمساهمين في اقرار الدولار الطالبي
المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت استمع الى إفادة وزير العدل السابق أشرف ريفي ورئيس هيئة القضايا السابق في وزارة العدل
مصادر أمنية للمنار: 30 إرهابيا بين قتيل وموقوف حضروا للقيام بأعمال أمنية تطال أهداف تمس الأمن القومي اللبناني
الاتحاد الأوروبي: سنساعد لبنان في التعافي الاقتصادي إنما على الحكومة الالتزام بالاصلاحات والعمل عليها
الكويت: تشييع الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح بمراسم رسمية وسط حداد شامل في البلاد
الأردن: إعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي اعتبارا من الخميس ضمن شروط مراعاة السلامة العامة والوقاية
العراق: استهداف قاعدة الحرير الأمريكية في أربيل بعدة صورايخ وإغلاق طريق أربيل-الموصل
الخارجية الإيرانية: تطبيع الإمارات علاقاتها مع الكيان الصهيوني سيجرها لتكون جزءاً من أزمة الشرق الأوسط
رئيس أرمينيا يدعو قادة الدول العربية الى استخدام العلاقات الدولية لإنهاء القتال في قره باغ _ ارتساخ
الخارجية الروسية: قلقون من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة النزاع في قره باغ
مجموعة "شل" الانكليزية-الهولندية النفطية: إلغاء 7 إلى 9 آلاف وظيفة أي 10 بالمئة من قواها العاملة بسبب كورونا
الولايات المتحدة: مقاتلة من طراز "اف 35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود فوق كاليفورنيا
الولايات المتحدة: مقاتلة من طراز "اف 35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود فوق كاليفورنيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السفير الأميركي لدى كيان العدو: فرض السيادة في الضفة تأجل ولم يلغَ والقرار علّق لعام وربما أكثر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
119 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر
منذ 1 ساعة
1 October، 2020
كورونا في مصر
التعليقات
ذات صلة
مصر تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة
مصر تسجل 112 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا
مصر: 138 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}