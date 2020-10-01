119 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 03:20

119 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ 1 ساعة 1 October، 2020
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