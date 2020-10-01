العمليات المشتركة في العراق تنشر تفاصيل جديدة حول الصواريخ التي سقطت في أربيل

نشرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تفاصيل جديدة حول سقوط صواريخ في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت في بيان صحفي: “أقدمت مجموعة إرهابية مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة سيارة نوع كيا محورة تحمل راجمة. وسقطت هذه الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد من القرى من بينها صاروخان قرب مخيم حسن شامي للنازحين”.

وأضافت: “تأكد انطلاق هذه الصواريخ من وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولم يسجل وقوع خسائر بشرية أو مادية تذكر”.

وتابعت: “احترقت السيارة التي انطلقت منها هذه الصواريخ، وصدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة، التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري بالحادث”.

ومن جهته ندد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني بالهجوم الصاروخي على أربيل، داعيا رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لمحاسبة الجناة.

وقال البرزاني على “تويتر”: “أندد بشدة بالهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة في أربيل. حكومة إقليم كردستان لن تتهاون مع أي محاولة لتقويض استقرار كردستان.. ردنا سيكون قويا”.

وأضاف: “تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن أهمية محاسبة الجناة”.

المصدر: روسيا اليوم