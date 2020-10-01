وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور:8 إصابات وجميعها لمقيمين مخالطين

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، بأنه تم تسجيل اليوم 28 إصابة ب covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين.

وقد تماثل للشفاء اليوم 30 حالة كانت مصابة، وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:صور 6، البرج الشمالي 3،الحوش 2،البص 2،العباسية 2،الحلوسية 2،دير كيفا 2

مجدل زون 1،الشعيتية 1، طيردبا 1، بدياس 1، طيرحرفا 1،المنصوري 1،الحميري 1، معركة 1،قيد التحقق 1.

وتم التحقق من الحالات التي سجلت أمس قيد التحقق، حيث سجلت حالة في حناوية وأخرى في المدينة الصناعية (صور) وبقيت حالة واحدة قيد التحقق .

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 909 مصابين توزعوا على الشكل

التالي:200 حالة وافدة ( 3 حالات وفاة)، 710 حالة محلية (705 حالة من المخالطين ) بينها 116حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و19 حالات من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 110 حالات من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)،

(13 حالات وفاة محلية).

وقد تماثل 350 منهم الى الشفاء بشكل تام .

واكدت الوحدة انها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وختمت “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام