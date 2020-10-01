وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد اصابات كورونا في البلاد إلى 4200 بعد تسجيل 52 اصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 00:20

وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد اصابات كورونا في البلاد إلى 4200 بعد تسجيل 52 اصابة جديدة

منذ 1 ساعة 30 September، 2020
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