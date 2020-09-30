الاعلام العبري : رصد تسلل شخص من #غزة بالقرب من مستوطنة “ياتيد قرب كيرم شالوم”، قوة من الجيش هرعت للمكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2020 - 21:12

الاعلام العبري : رصد تسلل شخص من #غزة بالقرب من مستوطنة “ياتيد قرب كيرم شالوم”، قوة من الجيش هرعت للمكان

منذ 1 ساعة 30 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة