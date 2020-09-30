“تجمع العلماء”: نحذر من تسول له نفسه السير بالمخطط الأميركي لإيقاع الفتنة بين المقاومة وشعبها

لفت “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاربعاء الى ان “حملات العدو الصهيوني على المقاومة الهادفة لتشويه صورتها لن تزيدها سوى تمسك بحقها في تحرير أرضها وحماية لبنان من الأطماع الصهيونية”، وتابع “ليعلم هذا الكاذب نتانياهو ومن يدور في فلكه أن المقاومة تمتلك صواريخ دقيقة وهي أعلنت ذلك على لسان سيدها في أكثر من مناسبة، وهي تعرف أين تخزنها لحماية المدنيين الأبرياء لا لإيذائهم”.

وقال التجمع “ما أعلنه الكاذب نتنياهو يتناغم مع ما كشفه وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي من أن واشنطن أنفقت عشرة مليارات دولار في لبنان دعما للقوى الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، وما كان قد أعلنه سابقا جيفري فيلتمان أمام مجلس الشيوخ الأميركي من أن واشنطن أنفقت نصف مليار دولار لتشويه صورة حزب الله، وبالتالي فإننا نحذر من تسول له نفسه السير في المخطط الأميركي لإيقاع الفتنة بين المقاومة وشعبها، إن أعمالكم مكشوفة وستفضح أمام الرأي العام”.

من جهة ثانية، أكد التجمع على “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة خاصة مع ازدياد الضغط الأميركي الصهيوني العربي المطبع على لبنان”، واشار الى ان “هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال تقديم مصلحة الوطن والتضامن الوطني على المصالح الحزبية الضيقة والحساسيات الطائفية والمذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام