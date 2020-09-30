وزارة الصحة اللبنانية : 1257 حالة كورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 19:42

وزارة الصحة اللبنانية : 1257 حالة كورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

منذ 7 mins 30 September، 2020
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