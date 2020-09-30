الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية المسائية الى 20 ت1 لعدم اكتمال النصاب: نخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم

رفع رئيس مجلس النواب نبيه الجلسة التشريعية المسائية، بعد انتظار لاستئنافها لاكثر من ثلث ساعة، لم يتأمن فيها النصاب، وحدد موعدا لجلسة تشريعية جديدة في 20 تشرين الاول، وقال بري: “آسف للمنحى الذي نسير به جميعا، ونخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم”.

وأوضح بري انه “يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه اصبحوا كثر، وهو يتسع ل 1200 شخص وينامون في الاروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآنا او انجيلا مقدسا، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 الى 150 سريرا، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها. والجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول، وإني مضطر فيها أن انتخب أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الاول بعد 15 تشرين من الشهر”، مشيرا الى انه “سيتم في الجلسة المقبلة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى الذين قدموا الاستقالة والمفاوضين وامناء السر وقسم اليمين، ومن ثم افتتح جلسة للتشريعات ومن ضمنها قانون العفو، واي اقتراح تستطيع لجنة العفو برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان تصل الى نتيجة، ولو قبل ذلك انا مستعد ان اعقد جلسة قبل هذا التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام