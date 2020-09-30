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September 30 2020 - 19:42

محافظ البقاع أقفل دائرة المساحة في زحلة بعد إصابة موظفين اثنين

منذ 25 mins 30 September، 2020
كمال ابو جوده
لبنان

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا قضى بـ”إقفال دائرة المساحة في زحلة الكائنة في سراي زحلة، بدءا من صباح يوم غد الخميس وحتى صباح الأربعاء المقبل الواقع فيه 7 تشرين اول، بعد ثبوت إصابتين ايجابيتين لموظفين من الدائرة بفيروس كورونا”.
وأوعز ابو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط “متابعة موضوع اجراء فحوص الPCR لجميع موظفي دائرة المساحة وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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