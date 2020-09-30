النائب علي حسن خليل: كان هناك امكانية للوصول الى تفاهم حول قانون العفو العام خاصة اننا امام خطر كارثة حقيقية في السجون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 19:42

النائب علي حسن خليل: كان هناك امكانية للوصول الى تفاهم حول قانون العفو العام خاصة اننا امام خطر كارثة حقيقية في السجون

منذ 51 mins 30 September، 2020
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