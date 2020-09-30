الرئيس نبيه بري رفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب وحدد 20 ت1 موعدا لجلسة اخرى(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 19:40

الرئيس نبيه بري رفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب وحدد 20 ت1 موعدا لجلسة اخرى(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 58 mins 30 September، 2020
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