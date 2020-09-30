الرئيس نبيه بري رفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب وحدد 20 ت1 موعدا لجلسة اخرى(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 19:40
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية إلى 20 تشرين الأول المقبل لعدم اكتمال النصاب
الرئيس بري: آسف للمنحى الذي نسير به بموضوع العفو ونخشى أن نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم
النائب علي حسن خليل: نتخوف من الوصول إلى كارثة إنسانية في السجون نتيجة رفض كتل نيابية مناقشة مشروع قانون العفو
عضو كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر: نواب كتل الجمهورية القوية والمستقبل ولبنان القوي رفضوا السير بقانون العفو
مجلس النواب أقر الاثراء غير المشروع معدلا وحماية المناطق المتضررة ودعم اعمارها وحق الموقوف بمحام اثناء التحقيقات الأولية
مجلس النواب يقر قانون الدولار الطالبي المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة
التعبئة التربوية في حزب الله شكرت كتلة الوفاء للمقاومة والمساهمين في اقرار الدولار الطالبي
المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت استمع الى إفادة وزير العدل السابق أشرف ريفي ورئيس هيئة القضايا السابق في وزارة العدل
الاتحاد الأوروبي: سنساعد لبنان في التعافي الاقتصادي إنما على الحكومة الالتزام بالاصلاحات والعمل عليها
الكويت: تشييع الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح بمراسم رسمية وسط حداد شامل في البلاد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت
الأمير نواف الأحمد: الكويت تواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة تتطلب توحيد الصفوف
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبرق إلى أمير الكويت الجديد معزيا وأعرب عن ثقته بمزيد من التعاون وتطور العلاقات الثنائية
الأردن: إعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي اعتبارا من الخميس ضمن شروط مراعاة السلامة العامة والوقاية
رئيس المجلس الأوروبي: كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تسلك تركيا نهجا بنّاء في حلّ النزاعات شرق المتوسط
رئيس أرمينيا يدعو قادة الدول العربية الى استخدام العلاقات الدولية لإنهاء القتال في قاره باغ _ ارتساخ
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة "شل" الانكليزية-الهولندية النفطية: إلغاء 7 إلى 9 آلاف وظيفة أي 10 بالمئة من قواها العاملة بسبب كورونا
الولايات المتحدة: مقاتلة من طراز "اف 35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود فوق كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السفير الأميركي لدى كيان العدو: فرض السيادة في الضفة تأجل ولم يلغَ والقرار علّق لعام وربما أكثر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس نبيه بري رفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب وحدد 20 ت1 موعدا لجلسة اخرى(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 58 mins
30 September، 2020
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