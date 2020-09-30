اليمن: شهيدتان وجريحان بقصف لقوى العدوان على مديرية الحوك بالحديدة

استشهدت يمنيتان واصيب اثنين بقصف لقوى العدوان السعودي الاميركي على مديرية الحوك في محافظة الحديدة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان واصلت خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، مستهدفة منازل المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك وادى الاستهداف إلى استشهاد امرأتين وإصابة اثنين أحدهم طفل”.

وأضاف المصدر أن “قوى العدوان قصفت ب25 قذيفة وصاروخي كاتيوشا على غرب قرية الشجن وعلى قريتي الجربة والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة”، وتابعت “بالإضافة لاستهداف الدريهمي المحاصرة وقرى الدحفش والشجن والجربة بالعديد من القذائف”.

المصدر: موقع انصار الله