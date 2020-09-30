مجلس النواب أقر الاثراء غير المشروع ودعم اعمارها والدولار الطالبي

أقر مجلس النواب اللبناني الاربعاء اقتراح قانون الاثراء غير المشروع معدلا، على ان “تخضع الجرائم العادية للقضاء العدلي”، وأقر ايضا اقتراح قانون الدولار الطالبي “للذين يدرسون في الخارج عن العام 2020 – 2021 والزام المصارف دفع مبلغ 10 الاف دولار على سعر صرف الدولار 1515 ليرة”.

وأقر المجلس اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الابنية المتضررة، الى جانب اقرار اقتراح قانون المياه واقتراح تعديل مادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية”.

عقدت الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح امير دولة الكويت صباح الاحمد جابر الصباح والنائب السابق طارق حبشي وشهداء مرفأ بيروت، ثم تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: ألبير منصور، انطوان بانو، مصطفى الحسيني، محمد الحجار، وجان عبيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام