بوغدانوف يبحث مع سفير المغرب الاستعدادات لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة والوضع في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الأربعاء، مع سفير المغرب في موسكو لطفي بو شعراء، الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي سيعقد في روسيا، وكذلك الوضع في شمال إفريقيا وليبيا. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد أنه تم التأكيد خلال المحادثات على استعداد موسكو والرباط لتكثيف وتعميق الحوار السياسي حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم البيان “كما جرى تبادل للآراء بشأن الوضع في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء بما في ذلك ليبيا ومالي، مع التركيز على مهام التسوية السياسية الدبلوماسية لأوضاع الصراع الجارية في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك