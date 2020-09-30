رئيس الوزراء الجورجي يقترح على أذربيجان وأرمينيا إجراء محادثات في تبيليسي

اقترح رئيس الوزراء الجورجي غيورغي غاخاريا، على أذربيجان وأرمينيا عقد محادثات في تبيليسي بهدف وقف النزاع العسكري. وجاء في بيان رئيس الوزراء “من مصلحتنا المشتركة أن يعم السلام في المنطقة بأسرع وقت، جورجيا مستعدة للمساهمة في ذلك بأي صيغة، بما فيه إجراء اجتماع ممثلي أطراف النزاع في تبيليسي بهدف إجراء الحوار”.

وأشار إلى أن استمرار تصعيد الوضع سينعكس سلباً على الأمن في الإقليم كله. وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.

المصدر: سبوتنيك