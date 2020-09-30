التعبئة التربوية تشكر الوفاء للمقاومة والمساهمين في اقرار الدولار الطالبي

هنأت التعبئة التربوية في حزب الله اهالي والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج على اقرار مجلس النواب لاقتراح القانون المعجل الرامي الى الزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق السعر الرسمي للدولار(1515)، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدءا من العام الماضي..

وشكرت التعبئة نواب كتلة الوفاء للمقاومة الذين كان لهم السبق في تبني هذه القضية الوطنية والتي تخص الطلاب اللبنانيين المنتشرين في دول العالم بهدف تحصيل علومهم وكفاياتهم بما يساهم في اعمار وطنهم، من خلال اعداد اقتراح قانون ورفعه الى رئاسة المجلس التي كان لها المساهمة الكبرى في ايصاله الى خواتيمه السعيدة..

كما شكرت التعبئة كل الكتل النيابية والقوى السياسية التي ساهمت وساعدت في اقرار هذا القانون، داعية الى تبني مثل هذه القضايا التربوية الوطنية في وقت يتهيأ اللبنانيون لاستقبال العام الدراسي الجديد فيما خطر جائحة كورونا ماثلا.

المصدر: بريد الموقع