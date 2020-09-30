قائد الجيش زار عرمان: الإرهاب لا يعترف بطائفة ولا دين ومشروعه هو القتل

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ان “الإرهاب لا يعترف بطائفة ولا دين، ومشروعه الأساس هو القتل”.

كلام العماد عون جاء خلال تفقده الاربعاء قيادة الكتيبة ٢٣ في عرمان شمال لبنان، حيث استمع إلى شرح مفصّل من قائد اللواء الثاني وضباطه عن ظروف العملية التي أدت إلى استشهاد عسكريَّين، منوهاً بتمكن عناصر اللواء من إحباط مخطط الإرهابي الذي كان ينوي تفجير نفسه داخل قيادة الكتيبة.

وتوجّه العماد عون إلى عائلات الشهداء بالقول “إننا نثمّن عالياً تضحيات أبنائكم، فَهُم شهداء لبنان وشهداء المؤسسة”، وتابع “إن دم أبنائكم أحبط مخططات كانت تُعدّ لوطننا، لكننا لن نسمح للمشروع الإرهابي بالتسلل إلى الداخل اللبناني مهما كلّفنا ذلك من تضحيات”، واضاف ان “شهداءنا أنقذوا لبنان من عمليات خطرة وحموا جميع مناطقه دون استثناء”.

وشدد العماد عون على انه “رغم الصعوبات والتحديات المختلفة سيبقى شعار الشرف والتضحية والوفاء هو الذي يدفعنا قدماً نحو الاستمرار بالقيام بواجبنا”، وتابع “المصاب أليم وكبير ولكن ما قام به الشهداء أكبر بكثير”.

المصدر: تويتر