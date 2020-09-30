العدو الاسرائيلي يقتلع عشرات أشجار الزيتون غرب بيت لحم المحتلة

اقتلعت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية حوسان غرب محافظة بيت لحم بالضفة الفلسطينية المحتلة، وهدمت ايضا عشرات أشجار العنب، بالاضافة الى جدران دعم.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون بعد تجريف أراض في منطقة خربة حمودة غرب القرية، تقدر مساحتها بثلاثة دونمات”.

وتابعت المصادر “كما هدمت قوات العدو في القرية عريشا وجدران استنادية تعود ملكيتها للمواطن عادل سعدي شوشة، بحجة أن هذه الأراضي خاصة للسيادة الإسرائيلية ويمنع دخولها واستصلاحها”.

المصدر: فلسطين اليوم