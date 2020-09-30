الشيخ الخطيب اتصل بقائد الجيش ونوه بالانجاز الذي تحقق بمكافحة العصابات الإرهابية

أجرى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الاربعاء اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، هنأه فيه بالإنجاز الكبير الذي حققه الجيش والقوى الأمنية في مكافحة العصابات الإرهابية التكفيرية وافشال مخططاتها ولجم عدوانها وتجنيب لبنان جرائمها”.

ونوه الشيخ الخطيب “بجهود الضباط والعناصر وسهرهم على حفظ الامن والاستقرار”، وأشاد “بالجهوزية والكفاءة العالية والشجاعة التي يتمتعون بها في الدفاع عن الوطن وشعبه”، معزيا بالشهداء “الذي سقطوا دفاعا عن استقرار لبنان وسلامة جميع اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام