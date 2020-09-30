بيسكوف: موسكو تدعو باكو ويريفان لوقف إطلاق النار ودول المنطقة لضبط النفس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، أن موسكو تدعو باكو ويريفان إلى وقف إطلاق النار، وجميع دول المنطقة إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أنه “لا ينبغي صب الزيت على النار”. وقال بيسكوف للصحفيين “جيشنا يراقب تطور الوضع على خط التماس حيث تستمر العمليات القتالية. يتم تحليل جميع المعلومات بعناية. كما نسجل بعناية جميع التصريحات التي يدلي بها القادة الدوليون، والتي يتم الإدلاء بها على مستوى رفيع، وعلى أعلى مستوى من مختلف بلدان العالم”.

ورداً على تعليق صحفي بأن تركيا تقدم دعما سياسيا إلى أذربيجان، ذكر السكرتير الصحفي للرئيس أن الكرملين “لا يؤيد هذه التصريحات”. وأردف بيسكوف قائلا بهذا الصدد “نحن لا نتفق معهم، وقد قلت أمس إنه لا حاجة لصب الزيت على النار هنا، ونحن نواصل مناشدة جميع بلدان المنطقة ممارسة ضبط النفس. وندعو بصفة خاصة البلدان الأطراف في الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وردا على سؤال عما إذا كان المراقبون الروس أكدوا إسقاط طائرة أرمينية، قال بيسكوف إن “هذه المعلومات ترصد من قبل الجيش”. هذا وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية أمس الثلاثاء، إسقاط مقاتلة تركية من طراز “إف-16” لطائرة أرمنية من طراز “سوخوي-25” في المجال الجوي لأرمينيا. ومن جانبها نفت أنقرة، صحة ما ذكرته يريفان حول إسقاط مقاتلة “إف-16” تركية لطائرة أرمنية من طراز “سوخوي-25” بأجواء أرمينيا. ونفى مساعد رئيس أذربيجان هذه المعلومات.

المصدر: سبوتنيك