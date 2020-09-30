رئيس الوزراء الأرميني: يريفان مستعدة دائما لتسوية سلمية في قره باغ

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن يريفان “كانت دائمًا على استعداد لتسوية سلمية لقضية قره باغ، إلا أنها لن تحل المشكلة على حساب الأمن القومي، ويضر بأمن قره باغ “.

ورد باشينيان بالنفي على سؤال هل تدرس أرمينيا مسألة تواجد قوات حفظ السلام في منطقة النزاع في قره باغ ، قائلاً ” سؤالكم ليس على جدول أعمالنا”، موضحاً “نحن نعمل عن كثب مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، لكن إطلاق أو عدم إطلاق عمليات محددة أمر مختلف تمامًا”.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.

المصدر: سبوتنيك