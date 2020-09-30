باريس…سماع دوي انفجار والجيش تعزو ذلك إلى خرق طائرة حربية للجدار الصوتي

أكّدت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء، في تغريدة على تويتر، أن “الضجة القوية التي تُشبه صوت الانفجار والتي سُمعت في باريس وضواحيها، ليست سوى ضجة تسببت بها طائرة حربية قامت بخرق جدار الصوت”. ويتواجد على مقربة من العاصمة باريس عدد من القواعد الجوية، حيث يقوم سلاح الجوي الفرنسي بتدريبات عسكرية روتينية.

وفي السياق، أكّدت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء، أن “الضجة القوية التي تُشبه صوت الانفجار والتي سُمعت في باريس وضواحيها ليست سوى ضجة تسببت بها طائرة حربية اخترقت جدار الصوت”. وأوضحت وزارة الجيوش، في بيان رسمي أن “طائرة حربية من نوع رافال انطلقت من القاعدة 113 في سان ديزييه (شرق البلاد) في مهمة من أجل مساعدة طائرة مدنية فُقد الاتصال بها عبر الراديو، وتم السماح للطائرة الحربية بخرق جدار الصوت لمساعدة الطائرة، إذ تم خرق جدار الصوت شرقي العاصمة باريس”.

المصدر: سبوتنيك