تسجيل 10 إصابات بكورونا في حاصبيا

اعلنت خلية الازمة في حاصبيا جنوب لبنان الاربعاء انه تم تسجيل 10 إصابات بوباء كورونا.

وأعلنت الخلية ان “العدد التراكمي في المنطقة اصبح حوالي الـ40 حالة إيجابية”، وتمنت على “الاهالي تقدير خطورة الوضع التي تنذر بفقدان السيطرة على الحد من انفلات الامور في الايام المقبلة، اذا لم نبادر الى التزام اجراءات الحماية “.

وناشدت الخلية “التزام اقصى درجات الوقاية”، وأكدت “انها ستبقى الى جانب الاهالي في كل ما يساهم في التخفيف من المعاناة وتأمين الحماية، وذلك حفاظا على مجتمعنا وكي لا نصل الى مرحلة يتفشى فيها الوباء بشكل لا يعود من امكانية لوقفه، بخاصة وان المستشفيات تدق ناقوس الخطر وتنذر بالتوقف عن استقبال المصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام