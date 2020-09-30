تسجيل 10 إصابات بكورونا في حاصبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 15:04

تسجيل 10 إصابات بكورونا في حاصبيا

منذ 1 ساعة 30 September، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

اعلنت خلية الازمة في حاصبيا جنوب لبنان الاربعاء انه تم تسجيل 10 إصابات بوباء كورونا.

وأعلنت الخلية ان “العدد التراكمي في المنطقة اصبح حوالي الـ40 حالة إيجابية”، وتمنت على “الاهالي تقدير خطورة الوضع التي تنذر بفقدان السيطرة على الحد من انفلات الامور في الايام المقبلة، اذا لم نبادر الى التزام اجراءات الحماية “.

وناشدت الخلية “التزام اقصى درجات الوقاية”، وأكدت “انها ستبقى الى جانب الاهالي في كل ما يساهم في التخفيف من المعاناة وتأمين الحماية، وذلك حفاظا على مجتمعنا وكي لا نصل الى مرحلة يتفشى فيها الوباء بشكل لا يعود من امكانية لوقفه، بخاصة وان المستشفيات تدق ناقوس الخطر وتنذر بالتوقف عن استقبال المصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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