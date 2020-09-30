قادة عرب يوجهون رسائل إلى أمير الكويت الجديد

وجهت مجموعة من قادة العرب رسائل إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد، بعدما أدى اليمين الدستورية عقب وفاة الأمير السابق. وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الأمير الجديد بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت. وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس المصري “أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

كما أكد الرئيس المصري “على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار”.

من جانبه، بعث العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية للشيخ نواف الأحمد قال فيها إن “السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك واحد”. ووجه أيضا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة إلى الأمير الكويتي الجديد أعرب فيها عن “خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم”.

كما وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم.

المصدر: روسيا اليوم