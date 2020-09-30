شمخاني: عاقبة التطبيع المزيد من وقاحة الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 13:32

شمخاني: عاقبة التطبيع المزيد من وقاحة الكيان الصهيوني

منذ 9 mins 30 September، 2020
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
ايران - عربي وإقليمي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن “عاقبة التطبيع هي المزيد من وقاحة الكيان الصهيوني في استمرار قتل الأطفال، وأن دماء شهداء المقاومة هي من يوقف هذا التطبيع المهين”.

وبمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة الثانية ويوم التضامن والتعاطف مع الأطفال الفلسطينيين، تساءل شمخاني في تغريدة على تويتر الأربعاء “ماذا يقدم الحكام المطبعون مع الكيان الصهيوني القاتل للأطفال الى العالم الاسلامي والشعب الفلسطيني المظلوم من إجابة في الذكرى العشرين لاستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة ؟”.

وكانت حكومتا الإمارات والبحرين قد اعلنتا رسمياً في الأسابيع الأخيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

المصدر: ارنا

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