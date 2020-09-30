شمخاني: عاقبة التطبيع المزيد من وقاحة الكيان الصهيوني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن “عاقبة التطبيع هي المزيد من وقاحة الكيان الصهيوني في استمرار قتل الأطفال، وأن دماء شهداء المقاومة هي من يوقف هذا التطبيع المهين”.

وبمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة الثانية ويوم التضامن والتعاطف مع الأطفال الفلسطينيين، تساءل شمخاني في تغريدة على تويتر الأربعاء “ماذا يقدم الحكام المطبعون مع الكيان الصهيوني القاتل للأطفال الى العالم الاسلامي والشعب الفلسطيني المظلوم من إجابة في الذكرى العشرين لاستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة ؟”.

وكانت حكومتا الإمارات والبحرين قد اعلنتا رسمياً في الأسابيع الأخيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

المصدر: ارنا