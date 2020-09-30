وسائل اعلام فرنسية: دوي الانفجار في العاصمة الفرنسية ناجم عن اختراق طائرة حاجز الصوت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 13:32

وسائل اعلام فرنسية: دوي الانفجار في العاصمة الفرنسية ناجم عن اختراق طائرة حاجز الصوت

منذ 19 mins 30 September، 2020
أخبار موقع المنار

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