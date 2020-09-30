الولايات المتحدة: انهيار في المنازل وتدمير مئات الاشجار جراء حرائق الغابات في #كاليفورنيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 13:30
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما حصل في مسألة الحكومة كان أشبه بفرض حكومة أمر واقع على رئيس الجمهورية
السيد نصرالله: نحن وافقنا على تسمية السيد مصطفى أديب دون أي تعقيدات على أساس أن هذه الحكومة ستحصل على توافق بين الجميع
السيد نصرالله: الفرنسيون كانوا يغطون عملية سياسية كانت ستؤدي الى شطب أهم ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية
السيد نصرالله: كان البعض يريد فرض أعراف جديدة علينا تخالف الدستور لصالح أطراف لا تمثل أكثرية في المجلس النيابي
السيد نصرالله: لا يوجد تفويض لا للرئيس الفرنسي ولا لغيره كي يكون وصياً أو وليا أو حاكما على لبنان
السيد نصرالله: المجموعات المتنوعة التشكيل والتسليح في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير
السيد نصرالله: احياء داعش يأتي لتبرير بقاء القوات الامريكية في المنطقة وأدعو للحذر واليقظة إزاء ما يحضر للمنطقة
السيد نصرالله: على الحدود الجنوبية ما زال جيش العدو في أعلى حالة من الاستنفار والاختباء والحذر الشديد والانتباه
السيد نصرالله: نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب ان نضع صواريخنا
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرجئ اقتراح قانون العفو العام بعد اتصالات من تكتل لبنان القوي
إقرار مشروع قانون الإثراء غير المشروع مع تعديل إحدى مواده بناء على طلب الرئيس بري
الرئيس بري: طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان لقد سبق وأوقف وزراء "وأنا يلي سلمتن وما حدا يزايد"
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت
الأمير نواف الأحمد: الكويت تواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة تتطلب توحيد الصفوف
السفير الأميركي لدى كيان العدو: فرض السيادة في الضفة تأجل ولم يلغَ والقرار علّق لعام وربما أكثر
مصادر يمنية: قوى العدوان تستهدف بالقذائف والصواريخ مدينة الدريهمي المحاصرة وقرى الدحفش والشجن والجربة بالحديدة
رئيس المجلس الأوروبي: كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تسلك تركيا نهجا بنّاء في حلّ النزاعات شرق المتوسط
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
رئيس المجلس الأوروبي: كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تسلك تركيا نهجا بنّاء في حلّ النزاعات شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
السفير الأميركي لدى كيان العدو: فرض السيادة في الضفة تأجل ولم يلغَ والقرار علّق لعام وربما أكثر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الولايات المتحدة: انهيار في المنازل وتدمير مئات الاشجار جراء حرائق الغابات في #كاليفورنيا
منذ 30 mins
30 September، 2020
الولايات المتحدة
اندلاع حرائق
انهيار منازل
كاليفورنيا
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