الولايات المتحدة: انهيار في المنازل وتدمير مئات الاشجار جراء حرائق الغابات في #كاليفورنيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 13:30

الولايات المتحدة: انهيار في المنازل وتدمير مئات الاشجار جراء حرائق الغابات في #كاليفورنيا

منذ 30 mins 30 September، 2020
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