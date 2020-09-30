الرئیس روحاني يعزي بوفاة أمیر الکویت

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، “كان له دور مهم في اقرار التوازن بالمنطقة”. وفي رسالة بعثها الرئيس روحاني الأربعاء الى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أعرب روحاني عن “أسفه وحزنه لرحيل الشيخ صباح الاحمد، مشيداً بدوره الهام في المنطقة، ومعرباً عن خالص العزاء للشيخ نواف واسرة آل الصباح وللحكومة والشعب الكويتي”.

وفي رسالته دعا روحاني الباري تعالى ان “يتغمد الأمير الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”. وكان الديوان الأميري الكويتي قد أكد امس الثلاثاء رسمياً نبأ وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.

المصدر: ارنا