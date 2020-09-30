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September 30 2020 - 13:30

أرمينيا تؤكد تسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية

منذ 58 mins 30 September، 2020
قره باغ
أخبار دولية - ارمينيا

أعلن ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، أن مؤسسته تمكنت من التقاط وتسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية.  وفي وقت سابق، إشار هوفهانيسيان، إلى أن أذربيجان تشن ضربات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس. ووفقا له، يتم خلال ذلك، استخدام طائرات تركية بدون طيار.

وأكد المتحدث الأرمني، أن مقاتلات F-16 متعددة الوظائف التابعة لسلاح الجو التركي، تحلق في سماء المنطقة. في صباح الأحد الماضي، اندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

المصدر: روسيا اليوم

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